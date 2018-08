Elsa Pataky: Tatuagem inspirada em Thor feita na adolescência

João Manuel Farinha 30 Abril 2018 às 12:38 Facebook

A atriz Elsa Pataky revelou que o símbolo que tem tatuado no braço direito - inspirado em Thor - foi feito aos 15 anos, muito antes de imaginar que se viria a casar com Chris Hemsworth, ator que dá vida ao herói da Marvel.

Os destinos de Elsa Pataky e Chris Hemsworth já estavam cruzados muito antes de os dois atores o saberem. Em entrevista à "Vogue" australiana, a atriz espanhola contou que o símbolo inspirado no deus nórdico Thor, tatuado no braço direito foi feito quando tinha apenas 15 anos, muito antes de conhecer o atual marido.

"Sim, é sobre o Thor e acabei por me casar com quem interpreta o Thor!", contou. "É chocante a forma como as coisas acontecem. Eu gostava tanto do símbolo e a lenda era tão bonita que quis fazer a tatuagem." Thor é um deus da mitologia nórdica, no qual a Marvel se inspirou para criar uma personagem com o mesmo nome.

Elsa Pataky, de 41 anos, e Chris Hemsworth, de 34, conheceram-se no início de 2010 e casaram-se no final do mesmo ano, muito depois de a atriz de ter feito a tatuagem. O casal é pai de três filhos, India Rose, de cinco anos, e de dois rapazes gémeos, Sasha e Tristan, de quatro anos.