Elton John anuncia retirada dos palcos

O músico britânico Elton John anunciou, esta quarta-feira, que se vai retirar dos palcos.

Elton John, de 70 anos, com mais de 50 de carreira e 300 milhões de discos vendidos, revelou hoje, numa conferência de imprensa em Nova Iorque, que fará cerca de 300 concertos em três anos e depois parará de atuar ao vivo, rejeitando os rumores de que estaria doente.

A digressão começará a 08 de setembro em Allentown, no estado norte-americano da Pensilvânia, e chegará à Europa a 02 de maio de 2019, a Viena, na Áustria. Não há qualquer indicação, para já, de concerto em Portugal.

"Sempre pensei que iria ser como Ray Charles, BB King - na estrada para sempre -, mas as minhas prioridades mudaram. Tivemos filhos [de oito e dez anos] e eu mudei as nossas vidas. Não significa que deixarei de ser criativo. Mas não continuarei a viajar", disse, citado pela BBC.

Elton John, que já esteve várias vezes em Portugal, as mais recentes em 2016, com um concerto no festival Marés Vivas, no verão, em Vila Nova de Gaia, e no final desse ano no Meo Arena, em Lisboa.

De acordo com a Associated Press, Elton John vai atuar no domingo na cerimónia dos prémios de música Grammy, onde receberá uma medalha de mérito da presidência dos Estados Unidos.

A residência que tem feito há seis anos em Las Vegas, nos Estados Unidos, intitulada "Million Dollar Piano", terminará em maio.

Elton John iniciou a carreira em 1969, altura em que lançou o disco "Empty Sky", e, nestes quase 50 anos de carreira, soma mais de 4.000 concertos, em perto de 80 países.

É autor de canções de sucesso como "Candle in the Wind", o 'single' mais vendido de sempre, nas contas do Guiness, "Your Song", "Can You Feel the Love Tonight" e "Rocketman".

"Goodbye Yellow Brick Road" (1973), "Ice on Fire" (1985), "Sleeping with the Past" (1989), "The Big Picture" (1997), "Songs from the West Coast" (2001) e "The Captain & the Kid" (2006) são alguns dos discos mais premiados do músico britânico.

O primeiro concerto de Elton John em Portugal remonta à primeira edição do Festival de Vilar de Mouros, em 1971.