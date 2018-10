Carolina Morais Hoje às 16:44 Facebook

Victoria Beckham revelou numa entrevista que a razão pela qual desistiu por completo das Spice Girls foi Elton John, pois apercebeu-se que não sentia a mesma paixão que ele quando estava em palco.

Dez anos após a última reunião das Spice Girls, Victoria Beckham revelou o verdadeiro motivo pela qual decidiu desistir, definitivamente, da "girl band". Afinal, a "culpa" foi de Elton John. "Fui ver um concerto dele em Las Vegas e lembro-me de estar muito próxima do palco a olhar para ele a cantar aquelas músicas que ele cantava vezes sem conta, ano após ano. A paixão e o gozo dele eram incríveis, mesmo passado tanto tempo", começou por explicar a artista britânica em conversa com a "Vogue Australia".

Isso levou-a a refletir sobre a sua própria experiência em cima dos palcos. "Algumas noites depois, estava a atuar no Madison Square Garden com as Spice Girls e pensei: 'É quase um desperdício ter esta oportunidade. Aproveitei o tempo que tive com as raparigas, mas não tenho o que o Elton tem passados todos estes anos.' Eu não sentia nada, a não ser pelo facto de os meus filhos estarem na plateia e de quererem ver a mãe a cantar com as Spice Girls."

Mãe de quatro filhos com David Beckham - Brooklyn, de 19 anos, Romeo, de 16, Cruz, de 13, e Harper, de sete -, Victoria Beckham é hoje uma das mais aclamadas "designers" britânicas, tendo recentemente celebrado o 10.º aniversário da sua marca. "Sempre quis fazer moda, por isso tive sorte de a música não ser a minha principal paixão", desabafou à revista australiana.

Nos últimos tempos, muito se tem falado numa nova digressão que vai reunir as Spice Girls em 2019. Mas Victoria, para desgosto de muitos fãs, não estará presente - pelo menos, em grande parte dos concertos. "Todos os dias, há alguém que me diz: 'Vais na digressão? És tu quem está a impedi-la de acontecer.' Para mim, houve sempre outras coisas para fazer. Almocei com as Spice Girls há alguns meses para ver como elas estavam, as coisas saíram fora de controlo e tive de pedir ao meu advogado para acabar com histórias completamente ridículas", explicou, simplesmente, a estilista de 44 anos.