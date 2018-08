Elton John e David Beckham juntos de férias na Riviera Francesa

Nuno Azinheira Hoje às 11:25 Facebook

Amigos de longa data, David Beckham e Elton John estiveram juntos na terça-feira num dia de tranquilidade a bordo de um barco na Riviera Francesa. A acompanhá-los estiveram os respetivos companheiros, Victoria e David Furnish.

O primeiro a partilhar o momento foi o intérprete de sucessos como "Nikita". O cantor de 71 anos recorreu à sua conta no Instagram para mostrar aos fãs a sua companhia.

"A terminar as minhas férias de verão com estas pessoas encantadoras", escreveu Elton John na legenda de uma imagem na qual surge a bordo de um barco com o casal Beckham.

Algumas horas depois, foi a vez de o marido, o diretor de cinema David Furnish, partilhar um registo fotográfico ao lado do amor da sua vida e do antigo futebolista. Para isso, escreveu apenas: "Olá, marinheiro".

Praticamente em simultâneo, David Beckham não deixou, também ele, de assinalar na sua conta na mesma rede social a fotografia que considerou mais apropriada para eternizar o dia passado ao lado de um dos grandes vultos da música no século passado.

"Tio Elton. Já nos conhecemos há 25 anos. Tantos momentos divertidos que já passámos juntos", escreveu o antigo craque da seleção inglesa na publicação na qual aparece ao lado do grande amigo.

Recorde-se que Elton John foi um dos convidados do casamento de David e Victoria Beckham, em 1999, momento no qual cantou alguns dos seus temas mais conhecidos.