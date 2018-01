Elton John pondera deixar de fazer digressões

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:18 Facebook

Elton John, de 70 anos, poderá deixar de fazer digressões devido a questões de saúde. Fontes próximas do cantor adiantam que o anúncio será feito em conferência imprensa, esta quarta-feira.

Ainda não há qualquer confirmação oficial mas o jornal "Mirror" escreve que o músico vai "deixar a estrada" depois de uma última digressão, que deverá ser desvendada em breve. De resto, o cantor anunciou nas redes sociais que vai fazer um anúncio em direto no seu site oficial, esta quarta-feira, às 17:30 (hora portuguesa).

O grave problema de saúde que teve no ano passado estará na origem da decisão de Elton John. O intérprete de "Rocket Man" contraiu uma infeção bacteriana durante uma digressão na América do Sul e esteve internado 12 dias. Mais tarde, o músico afirmou que "facilmente podia ter morrido" na sequência do problema.

Elton John fez a primeira "tournée" em 1970 e, em 2017 já tinha dito que queria "deixar de fazer digressões", de modo a passar mais tempo com o marido, David Furnish, e os filhos adotivos, Zachary, de sete anos, e Elijah, de cinco.

Embora tivesse manifestado vontade de abrandar o ritmo, Elton John pretende continuar a cantar e tocar. Até maio, o cantor vai atuar como músico residente do hotel Caesars Palace, em Las Vegas, e tem a agenda completamente preenchida.