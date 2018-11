Elton John sente-se mal e cancela concerto em cima da hora

AFS Hoje às 15:48 Facebook

Um problema de saúde impediu o pianista, cantor e compositor Elton John de atuar esta terça-feira na Florida, nos Estados Unidos da América. O britânico, de 71 anos, sentiu-se mal minutos antes da hora prevista para subir ao palco.

Faltavam apenas 20 minutos para Elton John subir ao palco do Amway Center de Orlando, no Estado norte-americano da Florida, quando se sentiu mal devido a uma infeção no ouvido. Apesar de o recinto estar completamente lotado, o concerto teve de ser cancelado.

"Lamentamos anunciar que, devido a uma infeção no ouvido, Elton John não se pode apresentar esta noite", explicou um dos assistentes presentes no local, para tristeza dos fãs que, ainda assim, recorreram às redes sociais para desejar as melhoras ao artista.

A entidade responsável pela realização do concerto explicou também que este irá ocorrer numa data ainda a anunciar e pediu aos fãs que mantenham consigo os bilhetes, de modo a poderem estar presentes no próximo espetáculo.

Apesar de a informação ter chegado até aos espectadores por via oficial, ainda correram alguns rumores de que o real motivo pelo cancelamento estaria relacionado com uma ameaça de bomba, mas essa possibilidade foi posteriormente desmentida através de uma publicação feita no Twitter oficial do próprio recinto.

"Nunca houve uma ameaça de bomba. Como dissemos desde o início, o programa desta noite foi cancelado devido a uma infeção no ouvido. Todas as outras explicações são infundadas", garantiu a organização.

O concerto na Florida faz parte da "The Farewell Yellow Brick Road", digressão que se irá prolongar até 2021 e que, segundo o próprio Elton John, deverá ser a última da sua carreira de mais de cinco décadas.