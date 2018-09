Eminem lança álbum surpresa e volta a arrasar Donald Trump

NA Hoje às 11:39 Facebook

Eminem lançou esta sexta-feira o décimo álbum de estúdio, "Kamikaze". O lançamento deste trabalho foi uma total surpresa, mas as farpas a Donald Trump, essas, já não surpreendem ninguém.

Neste novo trabalho de estúdio, que já se encontra disponível em todas as plataformas online de música, e cujo lançamento foi anunciado através das redes sociais, o "rapper" teceu fortes críticas a algumas figuras bem conhecidas do público, tais como o presidente norte-americano, Donald Trump, Tyler, The Creator e Drake.

Em 'The Ringer', o primeiro tema do disco, diz-se preparado para "dar um soco na cara do mundo", mas é no Presidente dos Estados Unidos da América, seu habitual saco de boxe, que se concentra de forma provocatória:

"Isto está a funcionar / porque estes versos estão fazer com que ele fique um pouco nervoso / está demasiado nervoso para me responder em palavras porque sabe que vai ser assassinado verbalmente / mas pelo menos sei que me ouviu / porque o Agente Laranja enviou os Serviços Secretos / para se encontrarem comigo em pessoa e ver se eu realmente penso em fazer-lhe mal / ou perguntar se tenho ligações a terroristas", canta.

Com a ausência de publicidade a "Kamikaze", o artista procurou fazer com que os fãs não "pensassem demasiado" e apenas "aproveitassem". As 13 faixas que compõem este trabalho contam com "Venom", composição que vai ser utilizada para o filme com o mesmo nome que se vai estrear a 4 de outubro, dos Estados Unidos.

Para a produção do mais recente álbum, o "rapper" contou com a colaboração, Joyner Lucas, Royce Da 5"9" e Jessie Reyes. Dr. Dre, um dos nomes mais sonantes da cena do hip hop, assinou a produção executiva do álbum, em conjunto com Eminem.