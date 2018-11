Carolina Morais Hoje às 10:26 Facebook

Emma Stone - cujo nome de nascença é Emily - revelou no "talk show" de Jimmy Fallon que mudou de nome em homenagem à sua Spice Girl preferida, Emma Bunton.

A recém-anunciada digressão das Spice Girls deixou milhões de pessoas em euforia. Uma delas é Emma Stone, cujo fanatismo em tornou da "girl band" - e de uma das cantoras em particular - chegou ao ponto de a fazer mudar de nome.

"Quando era criança, era muito loura e o meu verdadeiro nome era Emily. Mas eu queria chamar-me Emma por causa da 'Baby Spice' [alcunha de Emma Bunton]", começou por explicar a atriz de 30 anos no "talk show" de Jimmy Fallon.

"Não foi necessariamente por causa delas, mas... Será que no segundo ano fui ter com a professora para lhe pedir que me chamasse Emma? Sim, fui. E foi por causa da Emma Lee Bunton das Spice Girls? Sim, foi", brincou.

Emma Stone já teve oportunidade de ver as intérpretes de "Wannabe" em concerto em duas ocasiões: nos anos 1990 e, mais recentemente, em 2008. Mas, como verdadeira fã que é, não deixará de estar presente na digressão que a banda - à exceção de Victoria Beckham - acaba de anunciar no Reino Unido, em 2019. "Vou lá estar. Hei-de arranjar maneira", garantiu.

No decorrer da conversa com Jimmy Fallon, Emma Stone respondeu ainda a um "quiz" para descobrir com qual das Spice Girls é mais parecida. Descubra o resultado no vídeo abaixo.