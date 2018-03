Emma Watson exibe tatuagem do "Time's Up" com erro ortográfico

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:28 Facebook

A tatuagem de Emma Watson em homenagem ao movimento "Time's Up", que a feminista exibiu durante a passadeira vermelha dos Óscares, está a dar que falar nas redes sociais. Apesar da boa intenção, a atriz não reparou no erro ortográfico.

Com o propósito de apoiar o movimento de Hollywood contra o assédio sexual, Emma Watson, que compareceu este domingo à cerimónia dos Óscares, decidiu prestar a sua própria homenagem.

A atriz, de 27 anos, surgiu na passadeira vermelha da célebre entrega de prémios com uma tatuagem temporária, demonstrando o seu apoio à iniciativa "Time's Up". No entanto, apesar das boas intenções, esta acabou por cometer um erro.

A ausência do apóstrofe nas palavras tatuadas no braço da atriz, que correspondem ao nome do movimento, não passou despercebida, e está a dar que falar entre os espetadores da gala.

Os fãs, cujos comentários rapidamente invadiram as redes sociais, reagiram com humor à gafe na tatuagem da feminista britânica, que "pelo menos é temporária".

Além de integrar o movimento "Time's Up", Emma Watson é embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas. Em 2014, lançou ainda a campanha "He For She", com o objetivo de lutar pela igualdade de géneros.