Emoção no "até já" de Dolores Aveiro a Cristianinho

Dúlio Silva Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Dolores Aveiro foi fulcral na educação do filho mais velho de Cristiano Ronaldo. Agora, num momento em que vai deixar de conviver diariamente com o neto, não consegue esconder a emoção.

"Até já, meu amor. Amo-te", escreveu, esta quarta-feira de manhã, a mãe do melhor jogador do mundo na legenda de uma fotografia em que surge a beijar Cristianinho, que está de partida para Itália depois de uns dias de férias em Portugal com a matriarca do clã Aveiro.

É um "até já" doloroso, já que se trata da primeira vez em que avó e neto estarão a viver em países distintos. Alegadamente concebido através de uma gestação de substituição, o primogénito de CR7 foi educado por Dolores Aveiro primeiro na Madeira e depois em Madrid, Espanha, para onde Dolores se mudou em 2010.

Agora, com Cristiano Ronaldo a jogar pela Juventus, o craque muda-se para Turim, mas a mãe não seguirá o filho neste novo desafio profissional. Em Itália, o futebolista vai viver com a namorada, a espanhola Georgina Rodríguez, e os filhos, Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina.

Já Dolores está de regresso à sua terra natal, depois de temporadas entre a Madeira e a cidade que acolheu Ronaldo durante nove anos, enquanto o capitão da seleção nacional vestiu as cores do Real Madrid.