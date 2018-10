João Manuel Farinha Hoje às 10:52 Facebook

O concerto que Enrique Iglesias deu na semana passada em Kiev, na Ucrânia, ficou marcado por um momento absolutamente insólito. Uma fã do cantor subiu ao palco e sem que este esperasse conseguiu beijá-lo apaixonadamente.

O artista espanhol autorizou a subida da jovem ao palco para que esta lhe pudesse oferecer um presente, mas quando se preparava para lhe agradecer ela surpreendeu-o com um caloroso e prolongado beijo nos lábios.

Surpreendido, o cantor lá acabou por aceitar mas ao fim de alguns segundos tentou afastar-se da emocionada fã e tirou com ela uma selfie. Depois disso, enquanto esta via, contente da vida, o resultado fotográfico no seu telemóvel, foi a vez de Iglesias, de forma inesperada, lhe dar um outro beijo não menos "apaixonado".

Nos vídeos recolhidos durante o concerto é possível ver dois momentos distintos nos quais a jovem saltou para o colo do cantor e não parecia querer voltar a largá-lo. Num deles, alguns seguranças de Iglesias ainda se aproximaram para acalmar os ânimos, mas este continuou disponível para lhe retribuir o carinho.