Enrique Iglésias e a "ajuda" de Cristiano Ronaldo

Fez os fãs esperarem cerca de 60 minutos para o início do espetáculo, na quarta-feira à noite, na Altice Arena, em Lisboa. Mas Enrique Iglésias acabou por se redimir com uma "mãozinha" de Cristiano Ronaldo.

Dez mil pessoas assistiram ao regresso aos palcos portugueses do filho de Julio Iglesias e da modelo filipina Isabel Preysley. O espetáculo, na Altice Arena, do cantor de sucessos como "I'm a Freak" e "Súbeme La Radio" começou com cerca de uma hora de atraso, mas Enrique Iglésias acabou por se redimir e conseguir levar os fãs à loucura.

Foi durante a interpretação do tema "Bailando" que o músico, de 43 anos, decidiu vestir uma camisola da seleção portuguesa de futebol com o número 7.

Uma forma de agradecer a sugestão dada pelo internacional português a Iglesias: a doação de 7% do valor da receita de bilheteira do concerto ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO-Pediatria). "Obrigado ao senhor Cristiano Ronaldo", disse o espanhol.