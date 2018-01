Iglesias e Kournikova partilham as primeiras imagens dos gémeos

Hoje às 12:13 Facebook

Orgulhosos, o cantor Enrique Iglesias e a antiga tenista Anna Kournikova apresentaram esta terça-feira, através das redes sociais, os filhos gémeos, nascidos há um mês. As fotografias estão a fazer as delícias dos fãs.

São as primeiras imagens a ser divulgadas dos filhos do casal. Enrique Iglesias, de 32 anos, e Anna Kournikova, de 36, que foram pais pela primeira vez a 16 de dezembro, decidiram finalmente mostrar os gémeos ao mundo.

"A minha luz do sol", escreveu o cantor ao partilhar, no Instagram, uma fotografia de uma das crianças. Poucos minutos depois, através da publicação de uma nova imagem com uma legenda semelhante, foi a vez de a tenista mostrar o outro bebé.

O casal manteve a gravidez em segredo e, até agora, ainda não se tinha manifestado acerca do nascimento dos gémeos, a quem, segundo a imprensa internacional, deram os nomes de Nicholas e Lucy.

Enrique e Anna conheceram-se durante as gravações de um dos álbuns discográficos do cantor, "Escape". Estão juntos há 16 anos.