Enrique Iglesias vai doar 7% das receitas de concerto ao IPO

Enrique Iglésias está de volta a Portugal. E logo com um concerto solidário, que Cristiano Ronaldo, amigo pessoal do cantor, já anda a divulgar.

O concerto que Enrique Iglésias vai dar no dia 30 na Altice Arena vai ajudar as vítimas de cancro que estão a ser acompanhadas no Instituto Português de Oncologia. O cantor decidiu doar 7% das receitas do concerto lisboeta ao IPO.

Através da rede social Instagram, Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia do cartaz do concerto de Enrique Iglesias em Portugal a anunciar o gesto do intérprete do tema "Bailando".

"Muito contente por anunciar o gesto do meu amigo Enrique Iglesias em doar 7% das receitas do concerto em Lisboa, ao IPO", escreveu CR7 na legenda da publicação que já conta com mais de um milhão de "gostos".

O cantor também se manifestou sobre a causa e partilhou a publicação de CR7, agradecendo ao jogador português. "Honrado por apoiar esta incrível causa com Cristiano Ronaldo. Obrigado campeão!", escreveu na legenda da fotografia.

Aos 43 anos, Enrique Iglesias está de regresso a Portugal e logo a uma sala que conhece bem, já que os três concertos que o cantor espanhol deu no nosso país foram todos naquele espaço construído há 20 anos para a Expo'98.

Os bilhetes estão à venda a preços entre os 39 e os 70 euros.