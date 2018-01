Eric Trump indignado com sugestões do Twitter

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Após declarações no Twitter, o filho do presidente dos Estados Unidos Eric Trump deixou bem clara a sua opinião acerca da apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres.

Se costuma aceder ao Twitter, quase de certeza que já se deparou com a janela de sugestões "Quem seguir", que mostra uma lista de utilizadores em que pode ter interesse em acompanhar. Eric Trump, filho do presidente dos EUA Donald Trump, por sua vez, não se mostrou nada satisfeito com os resultados que lhe foram apresentados.

No topo da lista, que fez questão partilhar nessa rede social, surgem os nomes da rival democrata do pai, Hillary Clinton, e do ex-presidente norte-americano, Barack Obama. Logo a seguir, o da famosa apresentadora Ellen DeGeneres.

Indignado, Trump não poupou nas críticas: "Chocante... mais uma vez aqui estão as "sugestões" do Twitter no que diz respeito a quem eu devo seguir", acrescentando à publicação a hashtag "#DeepState", que se refere a uma suposta entidade sombria que atua secretamente para deslegitimar a administração do presidente.