Escolhido o "arqui-inimigo" da mascote da PSP desenhado por Nuno Markl

Os internautas já elegeram o vilão ideal para fazer frente ao Falco, mascote da PSP. O desenho é da autoria do humorista Nuno Markl, que o "rabiscou" depois de ter sido "intimado" pela força de segurança portuguesa.

Em menos de uma semana, o desafio lançado pela Polícia de Segurança Pública e aceite por Nuno Markl já deu os frutos desejados. "O abutre ladrão é o arqui-inimigo do Falco", anunciaram, esta segunda-feira, os agentes de autoridade na sua página oficial de Facebook.

No leque de opções, todas elas da responsabilidade do comediante, estavam ainda um pombo carteirista e um papagaio mitral, mas foi o abutre ladrão, que comandou as preferências desde o primeiro minuto, a levar a melhor nesta sondagem com mais de dois mil e cem "gostos".

Na mesma publicação, a PSP revela que o arqui-inimigo da sua mascote "surgirá nas histórias da Escola Segura" e lembra que a força de segurança em questão "protege dois terços das crianças e jovens em idade escolar (90% das escolas, cerca de 1 milhão e 700 mil em todo o país desde o pré-escolar ao secundário)."

O desafio foi lançado, na passada quarta-feira, pela PSP, que pediu "em nome da Lei" a Nuno Markl para aceitar este repto. O humorista prometeu "rabiscar" e, dois dias depois, apresentou as suas propostas. A decisão coube ao seu público fiel da rede social Facebook.