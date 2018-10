Espanha lança moeda polémica com rosto da princesa Leonor

Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

A Fábrica Nacional da Moeda e Timbre de Espanha lançou, esta segunda-feira, uma tiragem especial de moedas com os rostos da princesa Leonor e do rei Felipe VI, por ocasião dos 1300 anos do reino das Astúrias.

Cada moeda, que tem um custo de 30 euros, foi anunciada no passado mês de julho, mas desde então tem sido alvo de críticas por parte dos espanhóis devido à falta de semelhança entre o rosto original da princesa Leonor e a representação cunhada no objeto.

Na altura, segundo noticiou o jornal "El País", a jovem que completa 13 anos a 31 de outubro surge "com um nariz pontiagudo, lábios finos, olhos estreitos e testa larga", características contrárias às suas "feições suaves e arredondadas".

Veja a imagem da moeda no interior da galeria.

Ainda assim, considerou o mesmo jornal, o rosto do pai e atual rei de Espanha, Felipe VI, e que também está representado na mesma moeda, terá sido "mais bem-sucedido", já que neste caso as semelhanças parecem ser mais evidentes.

O objetivo do lançamento desta coleção de moedas, criada pela Fábrica Nacional da Moeda e Timbre, é o de assinalar os 1300 anos do reino das Astúrias, precisamente a região na qual a princesa Leonor se estreou em atos oficiais, no passado dia 8 de setembro, quando inaugurou um miradouro batizado em sua homenagem.