Espanha lança nova coleção de moedas dedicada ao rei Felipe VI

A Fábrica Nacional da Moeda e Timbre de Espanha lançou esta segunda-feira um conjunto de seis moedas nas quais aparece cunhada uma representação dos vários membros que constituem a família real espanhola.

De forma a celebrar o 50.º aniversário de Felipe VI, atual rei de Espanha depois de suceder ao pai, Juan Carlos, que renunciou ao cargo em junho de 2014, a Fábrica Nacional da Moeda e Timbre lançou esta segunda-feira uma edição especial de seis moedas alusivas à família real: cinco em prata e uma em ouro.

Nas moedas é possível ver representações desde 1986, no dia em que Felipe VI assumiu o seu papel institucional como então herdeiro da coroa espanhola, até 2017, num registo fotográfico tirado durante umas férias em Maiorca do rei com a mulher, Letizia Ortiz, e as duas filhas que têm em comum, a princesa Leonor, de treze anos, e a infanta Sofia, de onze.

O valor que surge na face das moedas situa-se entre os 10 e os 400 euros, mas a coleção completa está avaliada em 1500 euros devido ao facto de um dos objetos ser banhado a ouro. Trata-se da moeda que representa Felipe VI a 19 de junho de 2014, dia em que jurou fidelidade à Constituição na Sessão Solene de Juramento e Proclamação como rei.