A mulher que está ao lado do "herói nacional" do futsal

Ricardinho venceu o único troféu que lhe faltava na carreira. O jogador recebeu o título de campeão europeu ao serviço da Seleção Nacional de Futsal, depois de derrotar a Espanha por 3-2.

É o novo "herói nacional" depois de ter recebido o título de campeão europeu ao serviço da Seleção Nacional de Futsal. Ricardinho, jogador do Inter Movistar, saiu lesionado na final do europeu na Eslovénia e vai aproveitar agora para descansar em casa e recuperar do esforço físico. Para isso, conta com a ajuda da namorada Mádelin.

Pouco se sabe sobre a espanhola que conquistou o coração do jogador. Mádelin gosta de dançar kizomba, é licenciada em Gestão de Negócios e tem uma boa relação com os filhos de Ricardinho. Junto há mais de um ano, o casal aproveita sempre que pode para expor a felicidade nas redes sociais.

O camisola 10 da Seleção Nacional de Futsal, apelidado por muitos de "herói nacional", é pai de Lisandro, de nove anos, e Riana, com quatro, de uma relação anterior.