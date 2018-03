Esta segunda-feira é especial para Jorge Gabriel

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:27 Facebook

Jorge Gabriel é esta segunda-feira um pai ainda mais babado. A filha do apresentador do programa "A Praça", da RTP1, comemora 15 anos e o momento foi registado nas redes sociais. "Adoro-te, minha bailarina preferida", escreveu no Instagram.

Desde logo, sucederam-se várias mensagens dos seguidores. "Parabéns à Madalena e ao papá!! Muitas felicidades e um feliz aniversário na companhia dos que mais ama. Deus vos abençoe" e "felicidades para a princesa e papás! Um dia super feliz" são alguns dos votos dirigidos a Jorge Gabriel e à filha. Uma hora depois da publicação, partilhada também no Facebook, esta ultrapassava já os 500 gostos.

Jorge Gabriel tem-se revelado muito atencioso para com a família. Recorde-se que, ainda no sábado, publicou uma emotiva mensagem no Facebook, onde recordou a mãe, já falecida. "Há mulheres que não têm dias. São eternas. A minha mãe está longe da vista mas permanece colada ao meu coração".

Para além de Madalena, o apresentador tem ainda mais dois filhos em comum com Filipa Gameiro: Mariana, de 17 anos, e Pedro, nascido há um ano e seis meses. Do primeiro casamento, é ainda pai de Duarte, de 21.