Estado de saúde do príncipe Henrique da Dinamarca agravou-se "seriamente"

A Casa Real da Dinamarca informou, num comunicado emitido esta sexta-feira, que o estado de saúde do príncipe Henrique piorou "seriamente". O marido da rainha Margarida está internado desde o final do mês de janeiro.

Na altura, a Casa Real dinamarquesa explicou que o internamento do príncipe Henrique, de 83 anos, se deveu ao seu "estado de saúde geral" e não a qualquer acidente que tenha ocorrido no Egito, onde se encontrava de férias.

Doze dias depois de ter dado entrada no hospital, a casa real dinamarquesa comunicou que o estado de saúde do marido da rainha Margarida se agravou "seriamente". Sem prestar mais esclarecimentos, a nota avança apenas que o filho Frederico, príncipe herdeiro da Dinamarca, "já está a regressar" ao país, interrompendo a sua "estada na Coreia do Sul, para onde viajou para participar nos Jogos Olímpicos de Inverno".

O príncipe Henrique da Dinamarca sofre de demência. Numa missiva tornada pública em setembro do ano passado, a Casa Real anunciava que o diagnóstico, feito pela equipa de médicos do Rigshospitalet "após uma longa investigação", "implica uma degeneração da função cognitiva do príncipe". "A extensão da falha cognitiva é maior do que se esperava para uma pessoa da sua idade e pode refletir-se em mudanças de comportamento, reações, juízos de valor e emoções, portanto pode afetar a sua interação social", adiantava.