Estamos no início de novembro, mas na casa de Nuno Markl já é Natal

É "cedo demais", como o próprio reconhece, mas "agora já está". O espírito natalício já se vive na casa do humorista Nuno Markl e prova disso são as várias imagens partilhadas pelo próprio no Instagram.

Para Nuno Markl já é Natal. Pelo menos, a decoração que fez nas últimas horas em sua casa assim o indica. Apesar de faltar quase dois meses para o grande dia, o também radialista deu conta de que, na sua habitação, o característico pinheiro já está devidamente ornamentado - veja todas as imagens na galeria.

Em várias publicações feitas, nas últimas 24 horas, no seu perfil de Instagram, Markl mostra o resultado da decoração. E sobre a antecipação, explica, em tom de brincadeira: "Ok, a nossa teoria aqui em casa é a de que isto dá tanto trabalho, que é mal-empregado estar só um mês em exposição."

"Natal é quando um Homem quiser", referiu, mais tarde, na mesma rede social.

O profissional da Rádio Comercial é pai de Pedro, de nove anos, nascido do casamento entretanto terminado com a radialista Ana Galvão.