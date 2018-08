Carolina Morais Hoje às 13:55 Facebook

A despedida oficial à rainha da "soul" acontece esta sexta-feira em Detroit, a sua cidade natal. Estão confirmadas atuações especiais de Stevie Wonder, Ariana Grande, Jennifer Hudson, entre muitos outros artistas.

Aretha Franklin tem sido homenageada ao longo de toda a semana, um pouco por todo o mundo. Mas o momento mais solene acontecerá esta sexta-feira em Detroit, a sua cidade natal, no famoso Greater Grace Temple.

O funeral contará com atuações de várias estrelas da música - das mais veteranas às mais modernas - que foram influenciadas pela rainha da "soul". Os nomes já confirmados são: Stevie Wonder, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Faith Hill, Chaka Khan, Shirley Caesar, Yolanda Adams, Marvin Sapp e Vanessa Bell Armstrong.

Além disso, um coro de estrelas "gospel" também subirá ao palco, assim como a The Aretha Franklin Orchestra e o Aretha Franklin Celebration Choir.

A mais recente adição a este elenco de luxo foi Ariana Grande, que na semana passada prestou tributo a Aretha Franklin com uma interpretação de "Natural Woman" no "The Tonight Show" de Jimmy Fallon. O vídeo rapidamente se tornou viral.

Recorde-se que Aretha Franklin morreu no dia 16 de agosto, aos 76 anos, vítima de um cancro no pâncreas em estado avançado.