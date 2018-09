Estilista francês Thierry Mugler acusa Balmain de plágio

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:48 Facebook

A Balmain apresentou a sua coleção de verão 2019 em Paris, com Georgina Rodríguez na primeira fila. O famoso estilista Thierry Mugler usou o Instagram para comparar as peças da marca francesa liderada por Olivier Rousteing a outras desenhadas por si.

É uma acusação de plágio praticamente silenciosa e "sem comentários", como escreve Thierry Mugler, de 69 anos, no Instagram.

Depois de a Balmain ter apresentado, em Paris, a sua coleção de verão para o próximo ano, o estilista francês acusa, através de imagens, a marca da mesma nacionalidade de copiar criações suas.

No instastories daquela rede social, Mugler, que está ausente das passerelles desde 2001, publicou montagens de peças que desenhou em 1979, 1990, 1991 e 1998 com as criadas pela casa liderada por Olivier Rousteing. Como legendas deixou comentários irónicos como "sem comentários", "a sério?" e "provavelmente uma homenagem".

Veja as comparações na galeria acima.

As acusações, que ainda não mereceram comentários da parte da Balmain, estão a deixar o mundo da moda em choque, refere a imprensa internacional.

Foi, aliás, a Balmain que a namorada de Cristiano Ronaldo escolheu vestir para marcar presença no desfile da marca, valendo-lhe elogios. Recorde aqui.