Estrela da Disney namora com homem e mulher ao mesmo tempo

Bella Thorne, atriz que se popularizou no Disney Channel, revela numa entrevista que tem, simultaneamente, um namorado e uma namorada. "Estou a viver o melhor dos dois mundos."

Foi há dois anos que Bella Thorne se assumiu publicamente como bissexual. Agora, garante estar a "viver o melhor dos dois mundos", já que está numa relação poliamorosa com um homem e uma mulher. Numa entrevista recente ao "The New York Post", a estrela da Disney chama "namorado" ao "rapper" Mod Sun, de 31 anos, e "namorada" à "youtuber" Tana Mongeau, de apenas 20.

"É muito intrigante e maravilhoso como podemos abrir-nos a uma relação tão fluida com três, quatro, cinco ou mais pessoas. Amamo-nos uns aos outros. Estou mesmo a viver o melhor dos dois mundos", garante a atriz de 21 anos.

Dona de 19 gatos, Bella Thorne falou ainda numa outra entrevista ao "Los Angeles Times" sobre o período mais traumático da sua vida: entre os 6 e os 14 anos, foi sexualmente abusada, na própria casa, por um homem mais velho. "Costumava pensar em mim mesma como uma espécie de Marilyn Monroe. Toda a gente pensava que ela era um 'sex symbol', que era perfeita e linda, mas estava a morrer por dentro. Talvez eu hoje seja assim porque fui violada quando era pequena."

A atriz que cresceu com o Disney Channel, onde protagonizou a série de sucesso "Shake It Up", tem mais de 18 milhões de seguidores só no Instagram. Essa é, aliás, uma das suas principais fontes de rendimento atualmente: chega a lucrar 65 mil dólares (56,6 mil euros) por cada publicação.