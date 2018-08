Estrela da série "Game of Thrones" luta contra depressão

Ana Filipe Silveira 26 Maio 2018 às 13:28 Facebook

Lena Headey, que interpreta Cersei Lannister em "A Guerra dos Tronos", falou sobre o que é viver com depressão em sociedade.

Aos 44 anos, Lena Headey batalha contra uma depressão e aponta o dedo à sociedade, acusando-a de não falar abertamente sobre esta doença. "É como se existam determinadas coisas, determinados problemas, sobre os quais é bom falar, e o mundo aplaude se conversamos sobre eles. Mas sobre outros problemas, as pessoas exigem-nos silêncio, e isso não é bom", contou.

A intérprete de Cersei Lannister, da série "A Guerra dos Tronos", surgiu durante a sua participação no programa "Running Wild", com Bear Grylls. "Sinto que, se não falar sobre depressão com alguém, não há relação e a sensação de isolamento aumenta. É importante não nos isolarmos. Eu aprendi, com o passar dos anos, que é preciso aceitar a depressão e falar sobre ela", acrescentou.

Headey citou ainda Winston Churchill para alertar "que a depressão é como um grande cão negro sentado ao nosso lado, que aparece de vez em quando". "Aprendi que negar e dizer que está tudo bem não funciona. É preciso sentarmo-nos e conversarmos com ele", terminou.

A oitava e última temporada de "Game of Thrones" estreia-se em 2019.