Estrela de "Orange is the New Black" troca alianças com Ben Foster

Laura Prepon, estrela da série "Orange is the New Black", da Netflix, deixou o clube dos solteiros durante este fim de semana, depois de se casar com o também ator Ben Foster.

O anúncio foi revelado pela própria artista na sua conta de Instagram, na noite deste domingo. A norte-americana não escondeu a alegria pelo bom momento a nível pessoal e fez questão de partilhar o sentimento com os fãs.

"Estamos casados! Obrigado a todos pelo amor e pelo apoio. Desejo tudo de bom a todos nós", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia na qual surge ao lado do marido.

Os fãs não ficaram indiferentes à felicidade de Laura, e na manhã desta segunda-feira a fotografia contava já com mais de meio milhão de "gostos". Na caixa de comentários, sucedem-se as felicitações ao recém-casal.

"Parabéns! Vocês são extraordinariamente talentosos e têm uma família maravilhosa. Amor e bênção para vocês", comentou uma das muitas seguidoras da atriz no Instagram.

Laura Prepon nasceu nos Estados Unidos há 38 anos. Além da série "Orange is the new black", da Netflix, é conhecida também pelas personagens a que deu voz em "That '70s Show" e "October Road". Quanto ao marido, nascido também em 1980, celebrizou-se depois da participação em filmes como "Ruas de Liberdade" ou "X-Men 3: O Confronto Final".

Laura e Ben já são pais de uma menina, Ella, nascida em agosto do ano passado.