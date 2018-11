Estrela de "This Is Us" casa-se com músico que conheceu no Instagram

JMF Hoje às 12:37 Facebook

A atriz norte-americana Mandy Moore, da série "This Is Us", e o músico Taylor Goldsmith deram o nó este domingo, na mansão que partilham em Los Angeles, Estados Unidos, três anos depois de se terem conhecido através do Instagram.

A cerimónia que oficializou a união entre Mandy Moore e Taylor Goldsmith aconteceu ao final da tarde deste domingo, em Los Angeles, e contou com a presença de cerca de 50 convidados do casal, entre os quais estiveram familiares e amigos mais próximos.

O casamento surge três anos depois de, em julho de 2015, os dois artistas se terem conhecido através do Instagram, numa altura em que a atriz rompia em definitivo o matrimónio anterior com um outro músico, Ryan Adams, após seis anos de união.

Mandy Moore é uma das estrelas da série "This Is Us", da NBC, história de ficção na qual foi mãe de trigémeos e de um filho adotivo. Aos 34 anos e com o novo marido, a atriz espera agora estrear-se na maternidade na vida real. Em 2016, numa entrevista ao site britânico "Byrdie", admitiu que quer "ter filhos nos próximos anos".