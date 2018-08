Estrelas da TV Globo assumem romance em Portugal

Dúlio Silva 27 Maio 2018 às 17:40 Facebook

Bianca Bin e Sergio Guizé, protagonistas da novela brasileira "O Outro Lado do Paraíso", estão a ser alvo de notícia no seu país por terem assumido finalmente o romance que vivem. O casal está de férias em Portugal.

Há muito que a imprensa brasileira avançava que os dois atores eram namorados, mas só agora o relacionamento foi confirmado pelos próprios. E logo no nosso país, onde Bianca Bin e Sergio Guizé estão a passar uns dias de descanso, findas que estão as gravações de "O Outro Lado do Paraíso".

Foi durante esta novela, exibida no Brasil pela TV Globo e em Portugal pela SIC, que os intérpretes iniciaram a relação. Agora, assumem-na na rede social Instagram, com a partilha de uma fotografia em que Bianca, de 27 anos, e Sergio, de 38, surgem aos beijos.

Recorde-se que a vinda do ator ao nosso país esteve também relacionada com a sua participação na cerimónia deste ano dos Globos de Ouro, há uma semana. Ao lado da cantora e atriz Luciana Abreu, Sergio Guizé subiu ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para entregar o troféu de Melhor Desportista Feminino, atribuído a Inês Henriques.