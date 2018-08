Caras conhecidas arrasam na passadeira dos Globos de Ouro

João Manuel Farinha 20 Maio 2018 às 21:26 Facebook

Figuras da televisão, do cinema, do teatro, da música, do desporto e da moda estão a abrilhantar este domingo à noite o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com o desfile na passadeira vermelha que antecede a 23ª edição dos Globos de Ouro.

Vestidos, sapatos, joias e acessórios. É assim há 23 anos no Coliseu dos Recreios. A gala dos Globos de Ouro, que premia o talento dos portugueses nas artes, já começou com a tradicional passadeira vermelha, onde os convidados desfilam à mercê dos olhos dos populares que se juntam no acesso ao Coliseu.

Luciana Abreu foi uma das figuras públicas que mais se destacou, na sua primeira aparição pública num evento desta natureza, depois da complicada gravidez que protagonizou. E cinco meses depois de dar à luz, a atriz e cantora surgiu com um vestido preto de decote arrojado, que lhe molda as formas.

Veja os looks da passadeira vermelha

São 64 os nomeados, divididos em 16 categorias. Nomes como os de Salvador Sobral, Cristiano Ronaldo, Bárbara Bandeira, Raquel Tavares, Dino Alves, Rita Blanco ou Sinde Filipe estão entre os candidatos aos Globos de Ouro nacionais.

Esta será a 23ª cerimónia e contará com apresentação de César Mourão, que assim sucede a João Manzarra. O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, acolhe os prémios, à semelhança dos anos anteriores, e a transmissão em direto está a decorrer na SIC e SIC Caras.

Veja a lista dos nomeados:

Melhor Atriz em Filme

Anabela Moreira

Carla Galvão

Lia Carvalho

Rita Blanco

Melhor Ator em Filme

Cláudio da Silva

José Raposo

Nuno Lopes

Sinde Filipe

Melhor Filme

A Fábrica de Nada

Fátima

Peregrinação

São Jorge

Melhor Desportista Feminino

Inês Henriques

Joana Ramos

Joana Schenker

Teresa Bonvalot

Melhor Desportista Feminino

Cristiano Ronaldo

Fernando Pimenta

Nélson Évora

Ricardinho

Melhor Treinador

Hélio Lucas

José Mourinho

Leonardo Jardim

Rui Vitória

Melhor Modelo Feminino

Isilda

Maria Clara

Maria Miguel

Sara Sampaio

Melhor Modelo Masculino

Fernando Cabral

Francisco Henriques

Luís Borges

Ricardo Cotovio

Melhor Estilista

Alexandra Moura

Carlos Gil

Dino Alves

Filipe Faísca

Melhor Música

"Amar pelos Dois" (Salvador Sobral)

"Como é Grande o Meu Amor por Você" (Raquel Tavares)

"Manto de Água" (Agir feat. Ana Moura)

"Se me Deixasses Ser" (Tiago Bettencourt)

Melhor Intérprete Individual

Miguel Araújo ("Giesta")

Raquel Tavares ("Roberto Carlos por Raquel Tavares")

Richie Campbell ("Lisboa")

Salvador Sobral ("Excuse Me ao Vivo")

Melhor Grupo

D.A.M.A ("Lado a Lado")

Ermo ("Lo-Fi Moda")

HMB ("Mais")

The Gift ("Altar")

Melhor Atriz em Teatro

Ana Palma

Isabel Abreu

Rita Cabaço

Rita Lello

Melhor Ator em Teatro

Elmano Sancho

Ivo Canelas

Miguel Loureiro

Pedro Gil

Melhor Peça/Espetáculo

"Bacantes: Prelúdio para uma Purga"

"Sopro"

"Splendid"s"

"Todo o Mundo É um Palco"

Revelação do Ano

Bárbara Bandeira

Calema

João Maneira

Rúben Dias