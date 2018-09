Eva e Mateo foram os reis da festa do seu primeiro aniversário

Dúlio Silva 06 Junho 2018 às 10:46 Facebook

As coroas que os filhos gémeos de Cristiano Ronaldo usaram esta terça-feira confirmam que foram eles os reis da festa do seu primeiro aniversário. A estrela de futebol foi a ausência mais notada nas celebrações.

Eva e Mateo foram, como seria de esperar, o centro das atenções da família Aveiro no dia em que completaram o primeiro ano de vida. Os filhos do "rei" do futebol, considerado o melhor jogador do mundo, assumiram também eles o papel de monarcas por um dia.

A festa de aniversário das crianças foi primeiramente tornada pública pela mãe do internacional português no seu perfil de Instagram. A descrição da imagem não podia ser mais clara. "Parabéns", escreveu Dolores Aveiro.

Foi também este o termo usado pelo companheiro da matriarca do clã de Cristiano Ronaldo na partilha que fez na mesma rede social. A fotografia publicada por Andrade mostra ainda que o irmão mais velho de Eva e Mateo, Cristianinho, também não faltou às celebrações.

A data foi, horas antes, assinalada pelo pai dos bebés no Instagram com a publicação de uma fotografia dos seus quatro filhos, do próprio futebolista e da sua namorada, Georgina Rodríguez. "Os meus bebés Eva e Mateo cumprem hoje [terça-feira, dia 5] o seu primeiro aniversário! Parabéns, meus queridos filhos!", legendou o craque do Real Madrid.

Na secção de comentários desta publicação, a espanhola reagiu à efeméride mostrando, uma vez mais, que assume o papel de mãe de todos os filhos de Ronaldo, apesar de apenas Alana Martina ser sua filha biológica - os outros três terão sido gerados através de gestações de substituição. "Amor acima de todas as coisas. Que pai e mãe tão sortudos que somos", escreveu Geo.

Mais tarde, a namorada do futebolista usou a sua conta de Instagram para repetir que está a viver uma "bênção". "Vocês são a perfeição dos nossos dias", disse, referindo-se aos aniversariantes do dia.