Eva Longoria exibe primeira imagem da barriga de grávida

Eva Longoria está grávida de quatro meses e esta segunda-feira mostrou a barriga pela primeira vez. A atriz de 42 anos vai ter um menino, o seu primeiro filho.

Conhecida pela participação na série "Donas de Casa Desesperadas", da ABC, Eva Longoria aproveitou o primeiro dia do ano para mostrar a proeminente barriga aos seus seguidores e para agradecer todo o "amor" demonstrado por parte da família.

"Novo ano, novas aventuras! Estou grata à minha família linda por já darem tanto amor a este bebé", escreveu Eva Longoria, acrescentando à mensagem as "hashtags" "feliz ano novo" e "2018".

Enquanto a intérprete se vai estrear no papel de mãe, o marido vai ser pai pela quarta vez. José António Bastón, de 49 anos, é presidente do grupo de média mexicano Televisa e tem três filhos de um anterior relacionamento. O casal contraiu matrimónio em maio de 2016 e a gravidez foi anunciada no passado mês de dezembro.