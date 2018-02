Ex-Bond Girl assinala 67 anos a posar para a "Playboy"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:49 Facebook

Jane Seymour, que celebrou o seu 67º aniversário no passado dia 15, é a protagonista de uma sessão fotográfica da revista "Playboy". As imagens da atriz britânica foram captadas em sua casa na Califórnia.

"Sinto-me muito mais sexy agora do que quando nova. Quando cheguei em Hollywood, as pessoas diziam-me que eu era sexy e eu pensava: 'Mas como é que isso se define?'", diz Jane Seymour à revista "Playboy". A atriz foi fotografada por Aaron Feaver.

As imagens, algumas das quais pode ver na galeria acima, acompanham uma entrevista. "Há uma liberdade enorme em ter vivido bastante, como eu. Sinto-me confortável comigo mesma, finalmente. Quando algum rapaz me elogia, penso que, numa outra época, eu seria invisível com esta idade", adianta a artista.

Seymour interpretou a Bond Girl em "007 - Viva e Deixe Morrer", de 1973, filme com Roger Moore na pele do agente secreto mais famoso do cinema. Em TV, tornou-se conhecida na série "Dr. Quinn", exibida entre 1993 e 1998.

Na entrevista à "Playboy", fala ainda sobre a sua carreira e a sua família, revelou na rede social Instagram, onde diz sentir-se agora "melhor do que nunca".