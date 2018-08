Ex-guarda-costas de Diana: "Harry poderia ter feito alguma coisa" para proteger pai de Meghan

Dúlio Silva Hoje às 15:58 Facebook

Ken Wharfe, guarda-costas de Diana de Gales entre 1987 e 1993, defende que o príncipe Harry de Inglaterra deveria ter "insistido" para que fosse colocado um ponto final nas polémicas que envolvem o sogro.

Por "não ser um rapaz sem inteligência" e por "saber como é a intrusão da imprensa", ou não tivesse Harry vivido isso aquando do divórcio da mãe, o duque de Sussex "poderia ter feito alguma coisa" para evitar as controvérsias de Thomas Markle, que tem criticado, por diversas vezes, a família real britânica.

O parecer é dado por Ken Wharfe, ex-guarda-costas da princesa Diana, que defende conhecer a realidade do que se vive no reinado de Isabel II. "[Harry] poderia ter aconselhado funcionários do palácio. Talvez ele o tenha feito, mas poderia ter insistido. Poderia muito bem tê-lo feito, mas por alguma razão isso não aconteceu", afirma o segurança, já reformado, hoje com 69 anos.

Wharfe recusa-se a criticar o pai de Meghan Markle ou a olhar para ele como se de um "ogre" se tratasse. Afinal, a postura do antigo diretor de iluminação "é resultado de maus conselhos ou de nenhum conselho". "Ninguém está a cuidar dele", alerta, em entrevista ao "The Royal Box".

O guarda-costas de Diana de Gales entre 1987 e 1993 diz que já "suspeitava" que este fosse o cenário depois do casamento, até porque "o conto de fadas" de Harry e Meghan acabou e a imprensa britânica "quer a próxima história". "E a história é o pai dela, o irmão dela, a irmã dela, a mãe dela... E assim continua".