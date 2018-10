Ex-marido de Meghan Markle voltou a casar-se

João Manuel Farinha Hoje às 09:40 Facebook

Trevor Engelson é de novo um homem casado. O realizador de cinema, de 41 anos, deu o nó com a nutricionista Tracey Kurland no passado fim de semana. Os dois começaram a namorar em novembro do ano passado.

Pouco tempo depois de ter anunciado o noivado, o ex-marido de Meghan Markle casou-se. De acordo com o "Daily Mail", a cerimónia foi discreta e decorreu numa propriedade privada em Hidden Hills, na Califórnia, bairro onde vivem Kim Kardashian e Kanye West.

Apenas a família e os amigos mais chegados dos noivos puderam assistir ao casamento, que aconteceu quatro meses depois de Trevor ter feito a derradeira pergunta: "Aceitas casar comigo?" Na altura, o realizador e a nutricionista foram notícia por terem ficado noivos duas semanas após o casamento de Harry e Meghan Markle.

A ex-atriz norte-americana e Trevor Engelson namoraram durante sete anos, antes de oficializarem a sua relação em 2011, na Jamaica. Dois anos depois de estarem casados, os dois decidiram colocar um ponto final no casamento, devido a "diferenças irreconciliáveis".

Quanto ao novo amor do realizador e produtor cinematográfico, sabe-se que é nutricionista, tem 32 anos e filha de um milionário. O pai, Stanford Kurkland trabalhou durante vários anos no setor financeiro, nomeadamente em empresas de crédito e financiamento.