Ex-modelo acusa David Copperfield de a ter drogado e violado

O mágico David Copperfield é acusado pela ex-modelo Brittney Lewis de a ter drogado e violado quando esta tinha 17 anos.

Brittney Lewis, de 40 anos, acusa David Copperfield de a ter drogado e violado em 1988, depois de um espetáculo do ilusionista norte-americano. A ex-modelo diz ter conhecido Copperfield num concurso de beleza em que participou e no qual o ilusionista era jurado. Os dois trocaram números de telefone e mais tarde Brittney viajou de Utah para a Califórnia para assistir a um espetáculo.

Em entrevista ao site noticioso "The Wrap", Brittney Lewis conta que se encontrou com Copperfield no quarto de hotel onde o mágico estava instalado e alega que este lhe colocou algo na bebida.

"Lembro-me que ele me tirou a roupa, estava a beijar-me na cara e depois começou a descer pelo meu corpo", explica. "Quando começou a baixar-se, desmaiei." A ex-manequim acrescenta que na manhã seguinte David Copperfield falou com ela, tenho-lhe dito que nada se tinha passado, uma vez que Brittney era menor de idade. "Não entrei dentro de ti", terá dito o mágico.

David Copperfield já reagiu à acusação, através de um comunicado publicado nas redes sociais. O ilusionista mais famoso do mundo enalteceu o movimento #MeToo, criado em solidariedade e apoio para com as vítimas de assédio sexual, e pede para que não se façam julgamentos precipitados.

O movimento #MeToo é crucial (...) todos queremos que as vitimas de abusos sexuais se possam impor", começou por escrever. "Enquanto eu enfrento outra tempestade, quero que o movimento continue a florescer. Ouçam sempre e considerem todas as hipóteses de forma cuidada, mas por favor, para o bem de todos, não façam julgamentos apressados", concluiu.

Na mesma missiva, Copperfield recorda uma acusação de assédio em que se viu envolvido em 2007 e do qual foi ilibado. A mulher que o acusava foi mais tarde condenada por falsas denúncias de abusos sexuais.