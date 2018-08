Ex-moranguita em biquíni não deixa José Sá indiferente

Dúlio Silva Hoje às 14:11 Facebook

Cinco meses depois de ter dado à luz, Raquel Jacob já recuperou as curvas que lhe eram conhecidas. O namorado, o guarda-redes do F.C. Porto José Sá, não ficou indiferente à beleza da ex-moranguita.

"Se não estás em biquíni, então estás demasiado vestida". O lema é partilhado por Raquel Jacob, que dividiu com os seus seguidores, esta terça-feira, um registo fotográfico que evidencia a boa forma física da modelo, que em março viu nascer o primeiro fruto da sua relação com o futebolista José Sá.

O guarda-redes do clube dos dragões foi um dos muitos a reagir publicamente à imagem publicada na rede social Instagram. Na secção de comentários, o número 12 do F. C. Porto escreveu: "Linda demais".

A irmã gémea de Raquel, a também intérprete de "Morangos com Açúcar" Catarina Jacob, quis partilhar a sua opinião. "Deves ter a mania que és gostosa!", comentou, em tom de brincadeira, a ex-atriz da série de sucesso da TVI.

Raquel Jacob e José Sá são pais desde o dia 17 de março. A bebé recebeu o nome de Maria Leonor.