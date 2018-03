Ex-mulher de Gary Oldman acusa Academia de atribuir Óscares a "dois abusadores"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:06 Facebook

Donya Fiorentino acusou a Academia de Artes Cinematográficas dos EUA de ter premiado "dois abusadores" ao atribuir Óscares a Gary Oldman e Kobe Bryant.

Gary Oldman recebeu, no domingo passado, o Óscar de Melhor Ator pela interpretação de Winston Churchill em "A Hora Mais Negra". O antigo basquetebolista da NBA Kobe Bryant levou para casa a estatueta para Melhor Curta-Metragem. Ao TMZ, a ex-mulher do ator britânico acusou a Academia de Artes Cinematográficas dos EUA de ter premiado "dois abusadores".

O caso de Bryant remonta a 2003 e foi recordado nas redes sociais nos momentos que se seguiram à sua distinção no Dolby Theatre, em Los Angeles. Naquele ano, uma empregada de um hotel do Colorado, na época com 19 anos, apresentou queixa por, alegadamente, ter sido abusada sexualmente pelo antigo jogador dos Los Angeles Lakers. Bryant chegou a ser detido, mas foi ilibado depois de ter afirmado que a relação foi consensual.

Quanto a Gary Oldman, a ex-mulher diz ter sido vítima de abusos físicos e psicológicos. Os dois estiveram casados entre 1997 e 2011, têm dois filhos em comum, e DonyaFiorentino refere-se a esses quatro anos de vida comum como "um gigantesco acidente de automóvel no qual aconteceu uma série de coisas dementes".

"Parabéns, Gary, e parabéns para a Academia por ter premiado não apenas um, mas dois abusadores. Achei que tínhamos evoluído. O que aconteceu com o movimento #MeToo?", questionou Fiorentino ao site TMZ.

"O Gary pôs-me a mão no pescoço e apertou-o"

Já antes da cerimónia dos Óscares, o jornal "New York Daily News" escreveu, citando os documentos do divórcio, as declarações da ex-mulher de Oldman ao Tribunal Superior de Los Angeles: "Quando peguei no telemóvel para chamar a polícia, o Gary pôs-me a mão no pescoço e apertou. Recuei com o telefone na mão. Tentei ligar para o 911 (linha de emergência). O Gary arrancou-me o telefone da mão e bateu-me com ele três ou quatro vezes na cara. As duas crianças [filhos] choravam enquanto assistiam a isto".

O ator inglês, de 59 anos, negou sempre as acusações, chamamdo-as de "mentiras, insinuações e meias-verdades". O divórcio aconteceu e Oldman ficou com a guarda exclusiva dos dois filhos.