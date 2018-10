Ex-namorada acusa Nicolas Cage de abuso

João Manuel Farinha Hoje às 10:34, atualizado às 11:05 Facebook

A ex-namorada do ator norte-americano Nicolas Cage acusa-o de ter abusado dela, há cerca de duas semanas, quando os dois estiveram juntos na cidade de Viena, na Áustria, no festival de cinema Slash Film Festival.

Vickie Park, ex-namorada do intérprete, não deu pormenores sobre o alegado abuso de que terá sido vítima e especificou apenas que Nicolas Cage se encontrava "severamente alcoolizado" e numa posição de "dependência de álcool, depressão e doença mental".

O caso não se fica por aqui. As acusações de Vickie Park surgem num pedido de ordem de restrição que esta interpôs contra Alice Kim, mulher com quem Nicolas Cage ainda é casado mas da qual se separou há cerca de dois anos.

No pedido, a ex-namorada do artista refere que Alice Kim sente "ciúmes" do namoro que manteve com Nicolas Cage e que por isso a perseguiu nas redes sociais, inclusive com atos de "pressão e assédio" devido à sua "juventude" e "aparência física".

Na acusação, a que a revista "People" teve acesso, Vickie explica que "as intenções" de Alice passavam por sujeitar Nicolas Cage "a mais raiva e a mais abusos motivados pelo álcool" e que esta o terá manipulado ao dizer-lhe "coisas como: o teu nível de inteligência parece pequeno com uma mulher repugnante [como Vickie] ao teu lado".

Até ambas as partes serem ouvidas, numa audiência que está agendada para o dia 24 de outubro, o pedido de restrição interposto por Vickie contra Alice Kim não será aceite.

O caso já foi comentado pelo representante do ator, de 54 anos. "Nicolas e Alice Cage negam categoricamente as alegações absurdas mencionadas no pedido de uma ordem de restrição interposto contra Alice Cage, que foi negado pelo tribunal", garantiu.

Esta não é a primeira vez que Nicolas Cage se vê envolvido num escândalo do mesmo género. Em 2011, foi acusado de desordem e violência doméstica após uma discussão com Alice e foi detido pelas autoridades. No entanto, o caso não deu em nada.

Nicolas e Alice estão casados desde 2004 e têm um filho, Kal-Edad, de 13 anos. Há dois, separaram-se, embora o divórcio não tenha sido ainda oficializado. O namoro com Vickie iniciou-se pouco tempo depois, em junho do ano passado, e durou cerca de 14 meses.