Ex-namorada do "rapper" Diddy encontrada morta aos 47 anos

Kim Porter, ex-namorada de Sean Combs e mãe de três dos seus filhos, foi encontrada morta em casa esta quinta-feira. Tinha 47 anos.

A modelo e atriz Kim Porter, que namorou com Sean Combs - mais conhecido como Diddy - durante 13 anos e mãe de três dos seus filhos, foi encontrada morta na sua casa em Los Angeles, esta quinta-feira. Tinha 47 anos. "Infelizmente, posso confirmar a morte de Kim Porter. Peço que, nesta altura, deem privacidade aos familiares", disse um representante do "rapper" à imprensa norte-americana.

Segundo o site TMZ, as autoridades receberam uma chamada de emergência por volta do meio-dia devido a uma alegada paragem cardíaca. Quando chegaram à casa de Kim Porter, encontraram-na inconsciente no chão.

Para já, a causa da morte permanece indeterminada, mas fontes do "site" de celebridades revelam que a atriz apresentava sintomas de pneumonia há várias semanas e que, no dia anterior à sua morte, chegou a contactar o seu médico para se queixar de que não sentia melhorias.

Kim Porter namorou - de forma intermitente - com Diddy entre 1994 e 2007. Têm três filhos em comum: Christian, de 20 anos; e as gémeas D'Lila Star e Jessie James, de 11.