Ex-namorado de Bobbi Kristina Brown detido por violência doméstica

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Depois de ter sido detido, no verão do ano passado, por violência doméstica, Nick Gordon volta agora a estar atrás das grades pelos mesmos motivos. A companheira do ex-namorado de Bobbi Kristina Brown acusou-o novamente de agressão.

O ex-namorado da filha de Whitney Houston está novamente implicado num caso de violência doméstica. Laura Leal acusou Nick Gordon de a ter agredido enquanto conduzia e, apesar de não ter apresentado queixa, as autoridades decidiram detê-lo. Já o acusado afirma que foi a companheira quem o violentou.

Esta é a segunda vez que o ex-namorado de Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, é detido por violência. No ano passado, Laura Leal já o tinha acusado de má conduta, acabando por retirar a queixa antes de o caso chegar a tribunal.

Recorde-se que Nick Gordon foi considerado legalmente responsável pela morte de Brown, encontrada inconsciente na banheira da sua casa em Atlanta, a 31 de janeiro de 2015. A jovem não acordou do coma e acabou por morrer seis meses depois. A autópsia revelou que a morte se deveu à ingestão de medicamentos e a afogamento. Nick foi acusado de lhe ter dado a mistura tóxica de comprimidos.

Bobbi Kristina morreu três anos depois de a mãe, que também foi encontrada inconsciente na banheira do seu quarto de hotel, em Beverly Hills.