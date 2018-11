Ex-noivo de Paris Hilton quer o anel de volta

Carolina Morais Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Depois de Paris Hilton ter terminado o noivado com Chris Zylka, fontes revelam que o ator quer de volta o anel avaliado em dois milhões de dólares.

Passaram-se duas semanas desde que Paris Hilton colocou um ponto final no noivado de 11 meses com Chris Zylka. Fontes do "TMZ" asseguram que o ator quer o anel de volta, mas ainda não chegou ao ponto de o pedir diretamente à ex-noiva. Está simplesmente a aguardar que Paris cumpra a lei - no estado da Califórnia, se a noiva termina a relação tem de devolver o anel.

Por enquanto, sabe o "site" de celebridades, a "socialite" de 37 anos ainda tem o valioso objeto de 20 quilates - avaliado em dois milhões de dólares (cerca de 1 milhão e 750 mil euros) - na sua posse.

Importa recordar que o ex-casal anunciou o noivado em janeiro, ao fim de dois anos de namoro. Segundo fontes da imprensa norte-americana, Hilton terá optado pela separação por achar que a relação estava a avançar "demasiado depressa". A empresária planeia, a partir de agora, focar-se na promoção internacional do seu perfume e linha de cuidados para a pele.