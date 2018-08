Família de Prince processa médico por negligência

AFS Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Família de Prince processou o médico que estava encarregado de tratá-lo, alegando que este e a sua equipa podiam ter evitado a morte do cantor, em abril de 2016.

Os familiares do cantor de "Purple Rain" afirmam que Michael Schulenberg não cuidou da melhor maneira o vício em opiáceos do artista. Caso tivesse sido bem-sucedido, o médico teria evitado a sua morte, defendem.

Segundo a Associated Press, que teve acesso aos documentos interpostos em tribunal, os familiares de Prince alegam que Schulenberg e os restantes elementos "tiveram a oportunidade e o dever durante semanas de diagnosticar e tratar o problema, prevenindo a sua morte. Falharam nesta tarefa".

De acordo com o relatório da autópsia, Prince tinha no seu organismo uma dose "extremamente elevada" de Fentanil, um analgésico opiáceo 50 vezes mais poderoso do que a heroína.