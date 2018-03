Familiares de Meghan Markle vão comentar casamento na TV

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Pelo menos três familiares de Meghan Markle que não foram convidados para o seu casamento com o príncipe Harry de Inglaterra arranjaram forma de deixar a marca na cerimónia. A futura duquesa está preocupada.

A irmã de Samantha Grant (filhas de mães diferentes), a cunhada Tracy Dooley e o sobrinho Tyler Dooley podem estar a preparar-se para, a 19 de maio, servirem de comentadores televisivos do casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry. A novidade é adiantada pela revista "US Weekly".

A mesma publicação adianta que a noiva não está satisfeita com a situação, uma vez que não mantém contacto regular com estes seus familiares. "Ela não fala com eles há anos", explicou uma fonte.

Tracy e Tyler Dooley, mãe e filho, admitiram isso mesmo esta semana, quando participaram no programa "Good Morning Britain", da ITV, no qual confirmaram que a última vez que falaram com a futura duquesa foi "provavelmente há três anos".

Já Samantha Grant é uma preocupação maior, uma vez que tem sido bastante crítica da irmã. Ainda no início deste ano acusou Meghan Markle de ingratidão para com o pai de ambas, Tom Markle. "Se tens 75 mil euros para gastar num vestido, também tens 75 mil euros para gastar com o teu pai", atirou em entrevista à revista norte-americana "In Touch". "A educação de Meghan e as ligações à indústria do entretenimento ajudaram-na a conquistar o primeiro emprego... Ele [o pai] deu-lhe tudo para ela ser quem é", acrescentou.

Segundo o "The Sun", a noiva de Harry não fala com a irmã há mais de dez anos e mantém uma relação distante com o irmão Thomas Jr..