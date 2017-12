Famosos e as árvores de Natal: há para todos os gostos

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:51 Facebook

Com o dia de Natal a aproximar-se a passos largos, muitas foram as celebridades que já fizeram a árvore de Natal, decoraram a casa a rigor e partilharam o resultado final nas redes sociais.

Simples, robustas, minimalistas. Há para todos os gostos, como comprovam os registos fotográficos partilhados pelas figuras públicas portuguesas nas redes sociais. Falamos, claro, das árvores de Natal, que invadiram as casas de Sara Matos, Carolina Patrocínio ou Bárbara Guimarães durante o presente mês de dezembro.

Há quem leve a tradição à risca. Manuel Luís Goucha é bem exemplo disso. O apresentador ornamentou a sua árvore a preceito, uma tarefa que leva a cabo anualmente com muito gosto e que leva horas a concluir. Decorado a rigor, o pinheiro do parceiro de Cristina Ferreira nas manhãs da TVI até cheiro tem.

"Pulverizo a árvore com um perfume de ambiente sendo que este cheira a pão de especiarias. Repito a operação de dois em dois dias e toda a sala acaba por manter, durante a quadra, o cheiro quente e doce do Natal", relatou Goucha no seu blogue.

Igualmente orgulhosa do resultado final das decorações natalícias mostrou-se Dolores Aveiro. E se esta época é tida como aquela em que a família se reúne, a da mãe de Cristiano Ronaldo tem, em 2017, um sabor ainda mais especial. Só este ano, deu as boas-vindas a três netos: Eva, Mateo e Alana Martina.

Está tudo pronto para a celebração do Natal. A ter em conta as imagens partilhadas pelos famosos, a noite deste domingo será das mais bem iluminadas do ano.