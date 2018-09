João Manuel Farinha Hoje às 17:20 Facebook

Luísa Barbosa foi mãe há cerca de um mês e meio mas nem tudo são rosas na maternidade. A radialista está farta de ter o peito grande e confessou aos fãs que quer voltar à habitual copa B.

"Como é que a Pamela Anderson conseguia?" Foi esta a pergunta que Luísa Barbosa deixou no ar este sábado, ao desabafar com os seus seguidores do Instagram sobre o tamanho do peito. A apresentadora foi mãe de uma menina - Aura - no passado mês de julho e, como é natural, ainda está a amamentar. Contudo, o aumento do tamanho dos seios já começa a ser desconfortável.

"Estou farta de ter as mamas grandes. Não estou habituada a ter as mamas grandes e estou farta", começou por dizer, num conjunto de vídeos partilhados na ferramenta Instastories.

"Só tenho pensado: 'como é que a Pamela Anderson conseguia?' Como é que ela aguentava correr praia acima, praia abaixo com aquele mamaçal todo? Eu não consigo passar por uma lomba no carro sem ter que me agarrar a elas, para ficarem seguras, coitadinhas."

"Estava feliz com a minha copa B, nunca tive as mamas grandes. A minha irmã sim, tem as mamas grandes e agora percebo o porquê de ela ter passado boa parte da vida mal disposta", acrescentou a locutora da Rádio Comercial.