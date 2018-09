Fãs de Liliana Aguiar suspeitam de casamento em segredo

NA Hoje às 12:35 Facebook

Será que Liliana Aguiar e Francisco Nunes se casaram em segredo? A dúvida surgiu entre os seguidores da apresentadora depois de uma publicação suspeita do companheiro no Instagram.

"Obrigado meu amor. Foi lindo este nosso momento, tão nosso!". Foram estas as palavras do mais-que-tudo para Liliana Aguiar que deixaram os seguidores a pensar se teriam, ou não, oficializado a relação.

Na fotografia publicada este sábado a comunicadora, de 38 anos, surge vestida de branco com uma rosa na mão e um anel no dedo anelar que chamou a atenção.

Além das questões sobre o casamento, houve diversos internautas que felicitaram a empresária, embora não tenha sido avançada qualquer confirmação. "Muitas felicidades", escreveu um admirador. "Parabéns", comentou outro.

Liliana Aguiar anunciou em abril que estava noiva de Francisco Nunes, mês e meio depois de ter assumido publicamente o relacionamento amoroso. "Eu... aceitei", escreveu Liliana Aguiar na referida rede social.

Recorde-se que a apresentadora está grávida do primeiro filho em comum do casal. O bebé irá juntar-se a Miguel, de dez anos, fruto da sua antiga relação com Miguel Ângelo Tavares, e a Salvador, nascido em janeiro do ano passado do namoro com o ator José Carlos Pereira. Este também será o terceiro filho do "mental couch"