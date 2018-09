Fãs estão preocupados com saúde de Johnny Depp

Nuno Azinheira 03 Junho 2018 às 12:27 Facebook

Johnny Depp causou alguma inquietação entre os seus admiradores no que diz respeito ao seu estado de saúde. O ator apareceu nas redes sociais muito magro, pálido e de cabelo rapado. Há quem não o tenha reconhecido.

A magreza de Johnny Depp, que deu vida ao famoso Capitão Jack Sparrow em "Pirata das Caraíbas", está a preocupar os seus seguidores.

O ator esteve recentemente na Rússia para dar um concerto com a sua banda, The Hollywood Vampires, e depois do espetáculo, durante a sessão de autógrafos, posou para as fotografias.

A publicação dessas fotos, e a sua reprodução nos fóruns na Internet e no Instagram, provocou uma onda de comentários, muitos dos quais revelam preocupação.

"Parece que está um bocado doente", "Está muito magro", "Perdeste demasiado peso! Está tudo bem contigo?", "És mesmo tu?", foram algumas das mensagens publicadas na conta oficial de Instagram do grupo, composto ainda por Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen, Robert De Leo, Matt Sorum e Bruce Witkin.

Todavia, houve quem tivesse gostado da nova forma física do profissional, de 54 anos. "Só dez anos mais novo? Parece mas é 20", comentou um fã. "Um homem lindo numa cidade tão charmosa", disse outro.