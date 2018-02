Fátima Lopes assinala aniversário do seu "príncipe"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:57 Facebook

O único fruto da relação da apresentadora Fátima Lopes com o seu último companheiro celebra, esta segunda-feira, o seu nono aniversário. Nas redes sociais, a estrela da TVI revela-se uma mãe babada.

"O meu príncipe faz hoje [dia 26] nove anos. A sua felicidade e a sua alegria são uma bênção", escreveu, esta segunda-feira, Fátima Lopes nos seus perfis de Facebook e Instagram. "Amo-te muito, meu filho", acrescentou a apresentadora, que escolheu uma fotografia captada na gravidez para ilustrar esta declaração.

Filipe é o segundo filho da apresentadora, de 48 anos, que é também mãe de Beatriz, que atingiu a maioridade em janeiro passado.

O rebento mais novo da estrela do entretenimento da estação de Queluz de Baixo nasceu do casamento de Fátima Lopes com o enfermeiro Luís Morais, que chegou ao fim há seis meses, após 12 anos de vida em comum.