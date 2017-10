Fátima Lopes "emocionada" na chegada a Fátima

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:30 Facebook

Fátima Lopes acaba de realizar um "sonho antigo". A apresentadora foi em peregrinação a Fátima e, através das redes sociais, partilhou a sua "emoção" na chegada ao Santuário.

A estrela da TVI, de 48 anos, foi partilhando a par e passo, na sua conta de Instagram, a experiência que teve nos últimos quatro dias e que culminou, esta quinta-feira, com a sua presença no Santuário de Fátima, onde assistiu à procissão das velas,"indispensável para os peregrinos".

Horas antes, Fátima Lopes dividia com os seus seguidores o momento em que, segurando a figura de Nossa Senhora de Fátima, pisa o espaço do Santuário, agradecendo a todos pelo "apoio e carinho" que lhe foi dado durante a peregrinação. "Que emoção", pode ainda ler-se na legenda da fotografia.

Para que pudesse concretizar este "sonho antigo", conforme explicou na passada segunda-feira, em direto, no programa "A Tarde é Sua", Fátima Lopes teve de se ausentar do "talk show" que conduz desde 2011 na TVI. No seu lugar ficou a atriz e apresentadora Ana Sofia Martins, estando o regresso de Fátima previsto na próxima segunda-feira.